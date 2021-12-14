Калуга, 14 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы из-за вынужденного простоя работникам общества с ограниченной ответственностью «Лесной союз», находящегося в селе Новослободск Думиничского района. Об этом 14 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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С сентября 2021 года на предприятии был введён режим простоя на 90 дней с оплатой в размере 2/3 должностного оклада работника. Однако причитающиеся денежные средства уже более трех месяцев не выплачиваются 38 работникам организации. Общая сумма долга составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей. По версии следствия, нарушение прав работников допущено директором из корыстной и иной личной заинтересованности, поскольку полученную предприятием выручку он направил на свои нужды.

Исполняющий обязанности руководителя Сухиничского межрайонного отдела СК России принял дело к своему производству и провёл прием инициативной группы работников. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и погашение задолженности перед работниками организации. Расследование уголовного дела продолжается.