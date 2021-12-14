Москва, 14 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В настоящее время в России нет никаких предпосылок к снижению цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ перед Новым годом вырастут в цене кондитерские изделия, шампанское, вино и рыба жирных сортов.

Pixabay.com Шампанское

«Я думаю, что указанная группа товаров смело может подорожать на 10%, особенно это касается шампанского и кондитерских изделий, цены на которые будет разгонять повышенный спрос в преддверии новогодних праздников. Кроме того, продавцы захотят дополнительно отыграть финансовые потери, которые принесла и приносит им пандемия, — сказал Лавров. — Предпосылок к снижению цен на продукты, к сожалению, в настоящее время нет. Несмотря на некоторые успехи отраслей экономики, например сбор урожая пшеницы, другие негативные факторы, например удорожание логистики, не дадут ценам упасть вниз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России возможен незначительный рост цены на красное вино.