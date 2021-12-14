Кишинёв, 14 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о создании Консультативного совета по энергобезопасности и переходу на «зелёную» энергетику. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Нужно начинать инвестировать в серьёзные проекты, которые предоставят нам альтернативны энергоснабжения, в проекты по энергоэффективности, которые позволят нам меньше платить за потребление энергии», — написала Санду.

Она также обвинила своих предшественников на посту президента республики в том, что они якобы не занимались этим вопросом. По мнению Санду, эффект от новых вложений будет виден через пять или шесть лет.

Напомним, Молдавия находится в зависимости от поставок газа из России, так как Газпром предлагает наиболее выгодную цену на европейском рынке. Также молдавские предприятия в значительной степени обеспечиваются электроэнергией от Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья.