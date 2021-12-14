Тирасполь, , 14:04 — REGNUM ЦИК Приднестровья может считать выборы президента республики «состоявшимися и действительными», но мы не можем считать политику правительства России в отношении Приднестровья ни состоятельной, ни действенной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 декабря.

Голосование в Приднестровье Clker-Free-Vector-Images

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Как сообщалось ранее, на выборах президента Приднестровья победил действующий глава государства Вадим Красносельский. Он набрал 79,4% голосов при явке 35,2%.

« В результатах прошедших в воскресенье выборов президента Приднестровской Молдавской Республики важен не процент проголосовавших за Вадима Красносельского, а явка. Она составила 35,2%, и это я рассматриваю как свидетельство подавленного состояния умов и духа приднестровцев.

Помню приднестровцев на рубеже 2005 — 2010 годов, когда бывал там по линии партии «Родина». Это была другая ситуация: высокая общественная активность, яркий народный дух, надежды… В 2006 году, напомню, в референдуме по вопросу о независимости ПРМ и свободном присоединении к Российской Федерации приняло участие 78,6% жителей республики. За независимость и последующее присоединение к России тогда проголосовало 97,1% участников голосования.

Но непризнание со стороны России продолжалось (это было следствием бесперспективной линии на тесные отношения с Европейским союзом), и никакие внешние жесты поддержки не могли исправить дела в корне. Сегодня цифры на подобном референдуме, судя по итогам воскресного голосования, были бы другими.

Так что ЦИК Приднестровья может считать выборы президента республики «состоявшимися и действительными», но мы не можем считать политику нашего правительства в отношении этой самоопределившейся части бывшего СССР ни состоятельной, ни действенной.