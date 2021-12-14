Москва, , 14:03 — REGNUM В России снизилась острота борьбы сотовых операторов за абонентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о росте в РФ цен на сотовую связь.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Действительно, операторы стараются поднять цены на свои услуги, отчасти это проявляется в существенном снижении предложения по безлимитному мобильному интернету и попыткам интенсификации доходов от сопутствующих услуг, — сказал Цыганов. — Последние годы в России привыкли к снижению стоимости подключения и услуг мобильной связи на фоне роста качества услуг и повышения наполнения контракта. Во многом это происходило за счет быстрой модернизации техники, снижения себестоимости услуг, но еще в большей степени за счет конкуренции между сетями».

Однако, как пояснил экономист, резервы роста во многом исчерпаны, и для поддержания прибыльности бизнеса начинается повышение цен или снижение объема предоставляемых услуг, включенных в новый тарифный план.

«На российском рынке несколько снизилась интенсивность борьбы за расширение круга абонентов, но все-таки темпы повышения цен на сегодня сдерживаются именно пониманием конкуренции и возможности перехода к другому оператору с сохранением номера», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России появится индекс доступности мобильной связи.

Читайте ранее в этом сюжете: В России появится индекс доступности мобильной связи