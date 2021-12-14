Казань, , 14:01 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции более 7,8 тыс. человек. Об этом 14 декабря сообщает республиканский минздрав.

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Всего в регионе вакцинированы от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 231 тыс. 564 человека, за сутки прирост составил 7803 жителя. Оба компонента антиковидных препаратов получили 1 млн 857 тыс. 452 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 14 декабря зарегистрировали 40 973 случая заражения коронавирусом, выздоровели 34 117 пациентов.

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