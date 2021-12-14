Мурманск, , 14:01 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 158 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 89 074, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным штаба, в областном центре инфекцию выявили у 52 человек, в Североморске — у 18, в Кольском районе — у 15. Всего на лечении находятся 15 763 жителя региона.

За сутки в Мурманской области от ковида скончались восемь пациентов. Всего с начала пандемии коронавирус унес 2652 жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 13 декабря число больных ковидом пополнили 28 343 человека.