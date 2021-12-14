Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Мультипликатор Олег Куваев стал гостем YouTube-шоу «вДудь». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 14 декабря.

Скриншот с YouTube Герои мультсериала «Масяня»

В ролике Куваев рассказал о том, как и почему его мультсериал «Масяня» до сих пор остаётся популярным, о своей эмиграции, а также о творчестве. Мультипликатор признался, что в 2006 году предприниматель Борис Березовский пытался выступить в роли заказчика и заплатить ему за создание мемов с Масяней для продвижения одного из кандидатов на выборах в Грузии. Однако Куваев отказался.

ИА REGNUM напоминает, что «Масяня» — это комедийно-сатирическая серия мультфильмов о персонажах Масяне, Хрюнделе и Лохматом. На данный момент YouTube-канал Masyanya Kuvaeva насчитывает более 1 млн подписчиков.