Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге организации, работающие в сфере общественного питания, в течение текущего года прекращали работу в два раза реже по сравнению с 2020 годом. Анализом работы предприятий в формате стрит-ритейла с «Ведомостями» 14 декабря поделилась международная консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg.

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«По нашим прогнозам, в 2022 г. рынок стрит-ритейла вероятнее всего сможет достигнуть допандемийных показателей», — сообщила руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

По ее словам, торговые объекты в спальных районах в 2022 будут обладать большей стабильностью по сравнению с центральными. Это обусловлено постоянством трафика местных жителей. Аналитики компании отметили, что экономика придомовых организаций в 2021 году восстановилась, об этом свидетельствуют показатели за текущий год.

За этот год прирост новых объектов стрит-ритейла по отношению к количеству закрытых составил 26%. По итогам 2021 года в Петербурге организации, работающие в сфере общественного питания, до сих пор занимают лидерские позиции в системе городских арендаторов.