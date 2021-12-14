Москва, 14 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В России удалось достичь ценовой стабильности на молочном рынке. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Последние три года у нас нет жёстких скачков цены молока. В принципе, она достаточно стабильная на протяжении всего года», — заявил Патрушев.

«Помните же, наверняка, что годами мы не могли справиться с тем, что в период большого молока у нас совсем падала цена на молоко, и в принципе производители молока жаловались, что рентабельность падала совсем до уровня, при котором существовать было нельзя. Ну вот с учётом мер поддержки, с учётом определённых мер регулирования рынка, мы смогли выровнять эту цену», — указал он.