Саранск, , 14:14 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 декабря выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 131 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 709 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 133 человека, всего с начала пандемии выздоровели 32 112 жителей Мордовии. 958 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5639 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1042 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3588 жителей республики.