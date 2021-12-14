Москва, , 13:55 — REGNUM У жителей РФ есть поводы опасаться падения курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учетом того, что цены в магазинах во многом зависят от курса доллара, опасения жителей РФ, которые хорошо ощущают текущий уровень инфляции и повышение цен на товары народного потребления, вполне понятны, — сказал Цыганов. — При этом есть объективные причины сдерживания курса — нефть вполне востребована, начинается период уплаты корпоративных налогов (а уплачиваются они в рублях), повысилась ключевая ставка Банка России, есть признаки снижения внешнеполитической напряженности».

И тем не менее, как подчеркнул Цыганов, мировая инфляция и, соответственно, подорожание импорта, а также возросшие в пандемию расходы на здравоохранение и социальную сферу психологически возвращают многих к сложным временам, когда курс рубля регулярно падал.

«Поэтому при отсутствии дополнительных шоков курс будет стабильным, но в случае возникновения проблем не исключена ощутимая корректировка в сторону его снижения», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль проявляет стойкость в условиях нестабильных цен на нефть и сохраняющейся напряженности на геополитическом фронте.

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