Москва, , 13:59 — REGNUM Данных о степени опасности штамма коронавируса «Омикрон» пока не хватает, но Россия логистически готова к возможным экстремальным нагрузкам в здравоохранении. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, пока у учёных диаметрально противоположные точки зрения по «Омикрону», это говорит о недостаточной изученности штамма. Ещё предстоит понять, опасен ли он и убийственен ли. Но это, безусловно, новая угроза.

«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что страна прошла через прошлую, позапрошлую волны заболеваемости COVID-19, в результате наработано много опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему в условиях распространения нового варианта коронавируса.

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