Железногорск, Красноярский край, 14 декабря 2021, 13:53 — REGNUM Утечка хлорсилана произошла на заводе Поликремния в Железногорске (Красноярский край). Об этом 14 декабря сообщает «ТВК Красноярск», ссылаясь на свои источники.
По имеющейся информации, с территории предприятия эвакуировано 70 человек. На месте работают сотрудники МЧС.
Сообщалось также, что к эвакуации готовят жителей первого населённого пункта по движению облака хлорсилана — Атаманово.
Между тем, по информации МЧС, угрозы населённым пунктам из-за утечки хлорсилана нет.
Хлорсилан (хлорид кремния) является бесцветным газом с резким запахом. При вдыхании он раздражает верхние дыхательные пути и слизистые оболочки.
Как передаёт телеграм-канал «Борус», утечку хлорсилана на недействующем предприятии Горно-химического комбината прокомментировал глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.
Он отметил, что в настоящее время протечка локализована, опасности для жителей города или работников промплощадки нет.
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