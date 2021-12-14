Железногорск, Красноярский край, 14 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Утечка хлорсилана произошла на заводе Поликремния в Железногорске (Красноярский край). Об этом 14 декабря сообщает «ТВК Красноярск», ссылаясь на свои источники.

Опасность

По имеющейся информации, с территории предприятия эвакуировано 70 человек. На месте работают сотрудники МЧС.

Сообщалось также, что к эвакуации готовят жителей первого населённого пункта по движению облака хлорсилана — Атаманово.

Между тем, по информации МЧС, угрозы населённым пунктам из-за утечки хлорсилана нет.

Хлорсилан (хлорид кремния) является бесцветным газом с резким запахом. При вдыхании он раздражает верхние дыхательные пути и слизистые оболочки.

Как передаёт телеграм-канал «Борус», утечку хлорсилана на недействующем предприятии Горно-химического комбината прокомментировал глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.

Он отметил, что в настоящее время протечка локализована, опасности для жителей города или работников промплощадки нет.

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