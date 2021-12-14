Москва, 14 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Проект резолюции Совбеза ООН по климату, на который Россия наложила вето, полностью неприемлем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Москва не согласна с Вашингтоном в том, что, наложив вето на документ, Россия якобы подвела мировое сообщество. Позицию РФ поддержали и другие государства, уточнил Песков.

Климатическая повестка чрезвычайно важна для РФ и остается одним из ее внешнеполитических приоритетов.

«Она не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, которая увязывает вопросы климата и безопасности.

Из комментария постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи следует, что Россия против создания нового направления работы, которое «утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью». Кроме того, этот подход не отражает мнения 80 других членов ООН, которые не поддержали текст.