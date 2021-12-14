Пенза, , 14:13 — REGNUM С 8 октября по 13 декабря на территории Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз». Во врем рейдов выявили 11 случаев незаконных рубок лесных насаждений, сообщает региональный минлесхоз.

Вырубка леса

За прошедший период инспекторами были организованы 122 дежурства на 69 постах, проведено 186 рейдовых мероприятий. По итогам операции «Лесовоз» выявили 11 случаев незаконных рубок леса, общим объёмом 181,5 куб. метра, причиненный лесному хозяйству ущерб от незаконных рубок составил более 4,7 млн рублей. На нарушителей составлено порядка 20 протоколов. Материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области до 31 декабря проходят рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. Ёлочному браконьеру придется возместить ущерб, нанесенный уничтожением хвойного дерева в размере от 2,5 до 4,5 тыс. рублей за штуку.

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