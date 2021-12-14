14 декабря 2021 | Время чтения 9 мин

Недавние события показали, что то, что происходит в окрестностях России, так или иначе оказывает воздействие и на другие регионы. Теперь Запад должен выбрать между сдерживанием России и признанием своего поражения — но это чревато долгосрочными последствиями для демократии в Восточной Европе и за ее пределами.

Александр Белов, , 15:20 — REGNUM После победы партии президента России Владимира Путина на прошедших недавно выборах в Госдуму Кремль опять начинает испытывать терпение лидеров Запада — от наращивания войск на границе с Украиной до превращения потоков мигрантов, движущихся через Белоруссию, в оружие и укрепления влияния Москвы на Кавказе российские власти демонстрируют, что они не собираются отказываться от своей враждебной позиции, пишет младший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Натия Сескурия в статье, вышедшей 13 декабря в Foreign Policy.

Москва. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот раз Москва полна решимости эксплуатировать существующие слабости Запада, одновременно разжигая и создавая кризисы на нескольких фронтах. Хотя многие наблюдатели склонны рассматривать Россию как находящуюся в упадке державу, Кремль доказывает, что может создавать долгоиграющие проблемы не только в таких местах, как Грузия и Украина, но и на границах Европейского союза.

Несмотря на то, что Кремль всё больше полагается на гибридные инструменты, которые нацелены на подрыв основанного на правилах миропорядка, страны ЕС разделены на два лагеря. С одной стороны, те государства, например, Германия, которые всё еще выступают за политику умиротворения. С другой стороны, такие члены блока, как страны Прибалтики, требующие более жесткого ответа на российские угрозы. В этом случае время — лучший союзник Путина.

В основе выбранного Кремлем курса лежит попытка эксплуатации существующих уязвимостей с целью достижения стратегических успехов и расшатывания единства Запада. Противоречивые взгляды союзников по НАТО по поводу предоставления Украине некоторых гарантий безопасности, таких как дорожная карта по вступлению в альянс, дают Москве время для мобилизации своих сил и оценки возможности дальнейших военных провокаций. Отсутствие решительной реакции со стороны Запада — это победа российских пропагандистских усилий, направленных на раздробление стран ЕС и привлечение внимания к снижению глобального влияния США после хаотичного ухода из Афганистана.

Солдаты НАТО U.S. Army Europe

Нынешняя ситуация показывает, что Запад не усвоил уроки августовской войны 2008 года в Грузии. Отсутствие реакции на российское наступление, которое привело к «оккупации» 20% территории Грузии, еще больше подтолкнуло Кремль на продолжение агрессии против Украины и «аннексию» Крыма шесть лет спустя. Эта политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости и побуждает Кремль развязать руки в проведении своей ревизионистской политики.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву, что она заплатит высокую цену в случае применения силы против Украины. По словам советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, во время видеоконференции между президентом США Джо Байденом и Путиным американский лидер дал понять, что Вашингтон готов сделать сегодня то, чего он не делал в 2014 году во время «аннексии» Крыма Россией. Тем не менее когда дело доходит до сдерживания России, слова не имеют особого значения, если за ними не следуют действия. У Вашингтона и его союзников в ЕС есть реальные рычаги воздействия, например введение санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2» или, в худшем случае, исключения России из платежной системы SWIFT.

В то время как Запад медлит и не устанавливает конкретных красных линий и не заставляет Кремль платить высокую цену за свою «агрессию», в своем последнем выступлении Путин установил собственные «красные линии». Он заявил, что Россия будет вынуждена действовать, если страны НАТО разместят на Украине ракеты, потому что такое оружие сможет достичь Москвы всего за несколько минут.

В качестве прелюдии к своим действиям этим летом в своем эссе под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» Путин достаточно ясно выразил свои намерения поглотить Украину, «манипулируя историческими фактами» и утверждая, что украинцы и русские — «один народ». В то время как «истинный суверенитет» Украины может быть достигнут только в партнерстве с Россией. В эссе также делается намек на перспективу аннексии новых украинских территорий, что служит предупреждением на будущее.

Солдаты ВСУ в Луганской народной республике Ministry of Defense of Ukraine

Между тем действия Кремля имели реальные последствия. Как следует из разведданных, «предоставленных» США, у России есть план потенциального вторжения на Украину. По словам украинских официальных лиц, около 115 тыс. российских военнослужащих, а также бронетехника дислоцируются недалеко от границы с Украиной. В отличие от своего объяснения крупномасштабных перемещений войск вблизи украинской границы в апреле, Москва не оправдывает недавнее наращивание военной мощи военными учениями. Хотя последнее скопление войск может не сигнализировать о неминуемом вторжении, на этот раз Россия дает четкий сигнал, что военный вариант также рассматривается.

Спустя шесть лет после подписания вторых Минских соглашений с целью прекращения боевых действий в украинском Донбассе становится ясно, что минский протокол зашел в тупик. Кремль, возможно, надеется вынудить Киев полностью выполнить российскую интерпретацию условий документа, заключенного в 2015 году, которые повлекут за собой предоставление особого статуса и большей автономии региону Донбасса, а также право вето в отношении внешней политики Украины. Тем не менее, учитывая неспособность Путина смириться с существованием Украины как суверенного государства, трудно представить, что минская сделка может привести к политическому урегулированию, потому что Россия не желает соглашаться на статус-кво.

Россия утверждает, что Украина разместила в Донбассе 125 000 военнослужащих, подразумевая, что такое развитие событий сигнализирует о намерении Киева продолжить военное нападение в регионе. Эти заявления были немедленно названы дезинформацией министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По сути, хорошо известный сценарий из методички Кремля, поразительно напоминающий эскалацию конфликта в Грузии в 2008 году, когда Кремль оправдал свою военную агрессию, заявив, что она необходима для защиты мирных жителей от «предполагаемого» грузинского наступления.

Недавно Путин зашел так далеко, что потребовал от НАТО юридических гарантий того, что блок не будет расширяться и размещать свое оружие рядом с Россией, подразумевая, что Украине никогда не должно быть позволено присоединиться к альянсу. Такие ультиматумы оставляют Западу лишь ограниченные возможности — потерять доверие в глазах союзников или предпринять более смелые действия для сдерживания российской агрессии.

Вряд ли совпадением было то, что наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной совпало с искусственно созданным кризисом мигрантов на границе ЕС с Белоруссией. Взбешенный реакцией Запада на фальсификации выборов и отказом признать его законным главой государства белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил прекратить транзит газа в Европу и играл жизнями беженцев, подталкивая их к границам Польши и Литвы, что привело к увеличению нестабильность внутри ЕС.

Встреча Александра Лукашенко с беженцами в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе President.gov.by

Стратегия, о которой говорил Лукашенко, похоже, идентична маневру, который Кремль использовал в 2016 году, когда Россия пыталась использовать миграцию в качестве оружия, выталкивая мигрантов из России в Финляндию и Норвегию. Хотя попытки России тогда были менее успешными, похоже, что Лукашенко извлек некоторые важные уроки из российской методички.

Несмотря на непростые отношения между Лукашенко и Путиным, Кремль не может позволить Минску пойти по пути, на которой с начала 2000-х годов встали Грузия и Украина. Кризис с мигрантами — это «месть» Лукашенко Западу, которую Россия использовала в свою пользу как для отвлечения внимания от Украины, так и для ослабления ЕС, оставаясь при этом ниже порога статьи 5-й НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников.

Направив два сверхзвуковых российских бомбардировщика дальнего действия совершить маневры в воздушном пространстве Белоруссии, Путин еще раз продемонстрировал, что республика находится прямо в сфере его влияния. И хотя благодаря жесткой политике польского правительства в ответ на кризис в конечном счете поток мигрантов из Белоруссии сократился, Польше по-прежнему угрожают провокации на местах в связи с неоднократно распространяющими дезинформацию российскими государственными СМИ.

Несмотря на плотный график Кремля, Закавказье по-прежнему стоит на повестке дня. Поскольку Грузия остается единственным надежным союзником Запада в этом регионе, цель России состоит в том, чтобы не допустить влияния Запада в регионе. Кремль создал кризис на Украине и использовал безрассудные решения Лукашенко в своих интересах. Что касается Грузии, продолжающаяся внутриполитическая нестабильность и поляризация страны дают Москве возможность для усиления влияния России. Кроме того, после второй войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Москва значительно увеличила свое военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Закавказья.

После заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Россия стала продвигать идею создания платформы сотрудничества 3 + 3. В рамках этой «спорной» идеи Грузия, Армения и Азербайджан объединяются с Турцией, Россией и Ираном в единую структуру с целью углубления сотрудничества и обеспечения региональной стабильности посредством совместных экономических, транспортных и инфраструктурных проектов. Под предлогом активизации экономического сотрудничества Россия стремится утвердиться в качестве доминирующей державы и таким образом изолировать Грузию от Запада.

Российские миротворцы. Нагорный Карабах Mil.ru

Такой формат позволил бы Москве потенциально узаконить так называемую независимость «оккупированных» территорий Грузии — Абхазии и того, что Россия называет Южной Осетией, которые были «оккупированы» и признаны Россией независимыми после августовской войны 2008 года, — продвигая их участие в формате как независимых субъектов. Кроме того, нынешняя политическая нестабильность в Грузии создает благоприятную почву для Кремля для дальнейшей поляризации грузинского общества и представления страны Западу как несостоявшегося государства.

Сохраняющаяся политическая напряженность в последнее время еще больше обострилась в связи с возвращением в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был заочно признан виновным по двум делам и по возвращении был заключен в тюрьму. Неспособность правительства и оппозиции найти консенсус в сочетании с бесконечными уличными протестами усилили напряженность в грузинском обществе. Тем временем местные пророссийские силы открыто продвигают насилие, язык вражды и более тесные связи с Россией, что демонстрирует многомерный подход Кремля в его стремлении отвернуть Тбилиси от Запада.

Используя военную силу и другие инструменты, Кремль стремится продемонстрировать, что некогда многообещающие молодые демократии — Грузия и Украина — всё чаще становятся несостоятельными государствами, непригодными для членства в НАТО. Запад просто потерял слишком много времени, пытаясь учесть интересы России, и «Северный поток — 2» стал последней неудачей в программе умиротворения. Неспособность принять во внимание уроки Украины и Грузии приводит к прямой угрозе границам ЕС со стороны России.

Недавние события показали, что то, что происходит в окрестностях России, так или иначе оказывает воздействие и на другие регионы. Теперь Запад должен выбрать между сдерживанием России и признанием своего поражения — но это чревато долгосрочными последствиями для демократии в Восточной Европе и за ее пределами.