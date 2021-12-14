Челябинск, 14 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель осуждён за совершение преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

В частности, ему вменяли участие в деятельности экстремистской организации. По данным следствия, в октябре 2019 года — июне 2020-го участвовал в работе одной из них. Участие разрушалось в подготовке к разрушению памятной плиты и в поджога административного здания.

Деятельность ячейки этой организации пресекли сотрудники ФСБ. Суд оштрафовал гражданина на 300 тыс. рублей.