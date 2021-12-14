Москва, , 13:51 — REGNUM Резкий скачок цен на газ произошёл после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям энергетического законодательства ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на границе с Украиной, где Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих, является «также фактором», поскольку позволит Кремлю оказывать давление на Украину, которой будет отказано в плате за транзит газа. Последнее правительство Германии обсуждало с США, и трубопровод был первым в списке потенциальных санкций.

Заинтересованность Америки отменить сертификацию трубопровода понятна, а её критика на Россию, якобы она специально занижает поставку газа, является типичной манипуляцией и давлением.

Но это лишь следствия, цены на спотовом рынке отражают сложившуюся ситуацию в Европе с газом, которая произошла не вчера. Что более удивительно, так это то, что Европа сама виновата в этом. Страны ЕС сами несут ответственность за свою энергетическую политику.

Причина газового дефицита не в недостаточных поставках из России (это лишь следствие), а в других факторах. Это и резко восстановившаяся экономика после пандемии, сложившиеся погодными условия (холодные месяца со снижением скорости ветра, из-за чего ветряные электростанции не смогли обеспечить города альтернативной электроэнергией в полную мощность), и затягивание переговоров с нежеланием идти на уступки в подписании контрактов на поставку газа.

Всё это привело к ускоренному сокращению запасов газа. Компенсировать недостаток энергии могли угольные станции, но в большинстве стран Европы на волне «зеленой» повестки от них отказались.

По всей Европе хранилища газа сейчас заполнены всего на 62,8%, что более чем на 10% ниже сезонных норм. а это означает, что нужно будет импортировать на 5−10% больше в холодную зиму. Если просадки продолжатся с текущими темпами, объем хранилищ достигнет критически низкого уровня к марту-апрелю 2022 года.

Низкие уровни хранения — не единственная причина высоких цен. Европа конкурирует с Азией за поставки сжиженного природного газа. Но США и другие основные поставщики пока испытывают разного рода трудности и не готовы удовлетворить растущие потребности Европы. Более того, США выгоднее продавать СПГ в Азию, о чём говорят возросшие поставки СПГ туда в четыре раза.

Всё это привело к тому, что мы имеем. Что же дальше будет с ценами на «голубое» топливо?

Сертификация «Северного потока — 2» — это вопрос лишь времени, хотя и затянувшийся. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, и Газпром, работают с регулирующим органом ЕС и выполняют все его требования, чтобы завершить процесс. Нужно просто быть немного терпеливее.

Текущая ситуация с высокими ценами на газ в Европе сохранится в среднесрочной перспективе до весны, поскольку основные рыночные триггеры в виде экстремальных погодных условий, дефицит поставок и повышенный спрос останутся нерешёнными в скором будущем.

«Зеленая революция», которую затеяла не вовремя Европа, также способствует высоким ценам на газ. Напомним, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в лучшем случае возможен в апреле-мае 2022 года.

В краткосрочной перспективе погода будет основным фактором роста цен, поскольку изменение температуры всего на несколько градусов окажет большое влияние на спрос в ЕС.

Плюс-минус два градуса выше или ниже эквивалентны сотням миллионов кубометров газа на горизонте в одну неделю. Повышенное потребление из-за холодной погоды может привести к тому, что европейские хранилища завершат зиму с уровнем заполнения ниже 10%, что является экстремально низким.

Также поставки СПГ этой зимой станут еще одним определяющим фактором цен газа в Европе. Если в январе и феврале 2022 года в Европу прибудет больше грузов, чем ожидалось, то это приостановит рост цен и снизит дефицит газа.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может решить проблему ЕС, и Российский лидер уже не раз говорил о возможности вести переговоры с Евросоюзом о поставках газа по стабильным ценам. Но власти Европы пока неохотно идут на переговоры и ведут внутри политические войны, последствия которых придется нести простым жителям Европы.

Конечно, Газовый кризис на руку России, и настало идеальное время, чтобы по максимуму извлечь прибыль из этой ситуации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, cпотовая цена газа в Европе во время торгов 14 декабря выросла на 5,3% и поднялась выше $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября.

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