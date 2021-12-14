Москва, 14 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Резкий скачок цен на газ произошёл после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям энергетического законодательства ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Ситуация на границе с Украиной, где Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих, является «также фактором», поскольку позволит Кремлю оказывать давление на Украину, которой будет отказано в плате за транзит газа. Последнее правительство Германии обсуждало с США, и трубопровод был первым в списке потенциальных санкций.

Заинтересованность Америки отменить сертификацию трубопровода понятна, а её критика на Россию, якобы она специально занижает поставку газа, является типичной манипуляцией и давлением.

Но это лишь следствия, цены на спотовом рынке отражают сложившуюся ситуацию в Европе с газом, которая произошла не вчера. Что более удивительно, так это то, что Европа сама виновата в этом. Страны ЕС сами несут ответственность за свою энергетическую политику.

Причина газового дефицита не в недостаточных поставках из России (это лишь следствие), а в других факторах. Это и резко восстановившаяся экономика после пандемии, сложившиеся погодными условия (холодные месяца со снижением скорости ветра, из-за чего ветряные электростанции не смогли обеспечить города альтернативной электроэнергией в полную мощность), и затягивание переговоров с нежеланием идти на уступки в подписании контрактов на поставку газа.

Всё это привело к ускоренному сокращению запасов газа. Компенсировать недостаток энергии могли угольные станции, но в большинстве стран Европы на волне «зеленой» повестки от них отказались.

По всей Европе хранилища газа сейчас заполнены всего на 62,8%, что более чем на 10% ниже сезонных норм. а это означает, что нужно будет импортировать на 5−10% больше в холодную зиму. Если просадки продолжатся с текущими темпами, объем хранилищ достигнет критически низкого уровня к марту-апрелю 2022 года.

Низкие уровни хранения — не единственная причина высоких цен. Европа конкурирует с Азией за поставки сжиженного природного газа. Но США и другие основные поставщики пока испытывают разного рода трудности и не готовы удовлетворить растущие потребности Европы. Более того, США выгоднее продавать СПГ в Азию, о чём говорят возросшие поставки СПГ туда в четыре раза.

Всё это привело к тому, что мы имеем. Что же дальше будет с ценами на «голубое» топливо?

Сертификация «Северного потока — 2» — это вопрос лишь времени, хотя и затянувшийся. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, и Газпром, работают с регулирующим органом ЕС и выполняют все его требования, чтобы завершить процесс. Нужно просто быть немного терпеливее.

Текущая ситуация с высокими ценами на газ в Европе сохранится в среднесрочной перспективе до весны, поскольку основные рыночные триггеры в виде экстремальных погодных условий, дефицит поставок и повышенный спрос останутся нерешёнными в скором будущем.

«Зеленая революция», которую затеяла не вовремя Европа, также способствует высоким ценам на газ. Напомним, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в лучшем случае возможен в апреле-мае 2022 года.

В краткосрочной перспективе погода будет основным фактором роста цен, поскольку изменение температуры всего на несколько градусов окажет большое влияние на спрос в ЕС.

Плюс-минус два градуса выше или ниже эквивалентны сотням миллионов кубометров газа на горизонте в одну неделю. Повышенное потребление из-за холодной погоды может привести к тому, что европейские хранилища завершат зиму с уровнем заполнения ниже 10%, что является экстремально низким.

Также поставки СПГ этой зимой станут еще одним определяющим фактором цен газа в Европе. Если в январе и феврале 2022 года в Европу прибудет больше грузов, чем ожидалось, то это приостановит рост цен и снизит дефицит газа.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может решить проблему ЕС, и Российский лидер уже не раз говорил о возможности вести переговоры с Евросоюзом о поставках газа по стабильным ценам. Но власти Европы пока неохотно идут на переговоры и ведут внутри политические войны, последствия которых придется нести простым жителям Европы.

Конечно, Газовый кризис на руку России, и настало идеальное время, чтобы по максимуму извлечь прибыль из этой ситуации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, cпотовая цена газа в Европе во время торгов 14 декабря выросла на 5,3% и поднялась выше $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября.

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