Буэнос-Айрес, , 14:11 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW заключил договор о закупке лития у американской компании Livent, разрабатывающей литиевые месторождения в аргентинской провинции Катамарка. Сделка на 334 млн долларов. США ставит Аргентину на второе после Австралии место по объему производства лития в мире. Об этом 14 декабря сообщает южно-атлантическое новостное агентство Merco Press.

Литий-ионный аккумулятор цилиндрический Lead holder

Спрос на карбонаты лития будет покрыт за счет расширения добычи на месторождениях Катамарки. Растущее производство этого металла поможет Аргентине стать «технологическим производителем основного ресурса для энергетического перехода к «зеленой революции».

В настоящее время страна находится на четвертом месте, производя 7,4% всего металла в мире. После заключения сделки и расширения добычи производство увеличится в десять раз — с 37,5 тысячи тонн до 373,5 тысячи тонн в год.

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