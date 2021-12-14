Буэнос-Айрес, 14 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW заключил договор о закупке лития у американской компании Livent, разрабатывающей литиевые месторождения в аргентинской провинции Катамарка. Сделка на 334 млн долларов. США ставит Аргентину на второе после Австралии место по объему производства лития в мире. Об этом 14 декабря сообщает южно-атлантическое новостное агентство Merco Press.

Lead holder Литий-ионный аккумулятор цилиндрический

Спрос на карбонаты лития будет покрыт за счет расширения добычи на месторождениях Катамарки. Растущее производство этого металла поможет Аргентине стать «технологическим производителем основного ресурса для энергетического перехода к «зеленой революции».

В настоящее время страна находится на четвертом месте, производя 7,4% всего металла в мире. После заключения сделки и расширения добычи производство увеличится в десять раз — с 37,5 тысячи тонн до 373,5 тысячи тонн в год.