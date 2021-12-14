Тирасполь, , 13:48 — REGNUM Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) очень важно иметь свой аэропорт. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский на пресс-конференции в Тирасполе.

Карта Приднестровья

Он отметил, что готов для этого выделить необходимые средства и сделать всё, что необходимо. Но реализация этой идеи зависит не только властей ПМР.

«Но, наверное, что касаемо аэродрома и аэропорта в Тирасполе, необходимо консолидированное решение, не только приднестровское. Пока его нет. А вообще, в принципе, я очень даже «за», — сказал Красносельский.

Стоит отметить, что о строительстве аэропорта в Тирасполе заговорили после того, как в Кишинёве в декабре не пустили российских делегатов, следовавших в Приднестровье в качестве наблюдателей на выборы.