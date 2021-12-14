Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявили еще 641 случай заражения коронавирусом. В том числе 217 в Екатеринбурге, сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 12. Днем ранее он составлял 653.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 188 719 человек. В регионе уже вылечились 163 362 свердловчанина, от COVID-19 скончались 8892 гражданина.

Отметим, в регионе продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19. Сегодня зафиксирован минимальный показатель заражения коронаврусом с 24 октября 2021 года.