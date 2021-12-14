14 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Скандал в Забайкалье достиг регионов России: самарцы негодуют по поводу высказывания губернатора Александра Осипова вакцинировать жителей «по спискам», «оцепляя кварталы» при помощи военных. Сам губернатор впоследствии написал, что он «просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома» и поручил «заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом», «принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев».

Оксана Хмурова, , 17:36 — REGNUM Настоящий скандал разразился в связи с поручением губернатора Забайкальского края Александра Осипова вакцинировать жителей «по спискам», «оцепляя кварталы» при помощи военных. Об этом он заявил 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, требуя повысить темпы вакцинации от COVID-19.

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился Осипов.

Соцсети незамедлительно отреагировали на это заявление. Пользователи спрашивают: «А Путин в курсе?», напоминая о том, что президент России неоднократно заявлял о том, что вакцинация должна проходить только добровольно.

«Для сохранения здоровья граждан готовы аж привлекать военных и оцеплять кварталы. Маразм. Во какая забота!», «Вот именно, что не ради здоровья людей, а чтобы выслужиться и получить «пряники»? И так везде, начиная с низших руководителей», «Один журналист и целый вице-президент нефтяной госкомпании призывал ловить и колоть, как баранов, курский депутат хотел расстреливать купивших куар-код, теперь вот местный князёк отличился, дальше — хуже?» — возмущаются в соцсетях.

Пользователи сравнивают такую риторику с фашизмом: «Ооо! Вот и зондеркоманды с овчарками подогнали!», «У него риторика — как у фашиста. Нужно жаловаться на него», «Это уже похоже на войну!», «Интересно будет посмотреть, как это они собираются делать? Ловить на улицах, бить по голове и колоть? И кто это будет делать?», «Это вообще что такое-то?! Мы что, в фашистском государстве живём?!», «Увидели бы это мои прадеды, наверное, они бы сразу отреагировали. Неужели фашисты захватили власть в стране, победившей фашизм?», «Сразу возникает ассоциация: облава — фашисты».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Kremlin.ru

«Законы и Конституция отменены полностью?», «Сумасшедший дом», «Вы представляете, насколько эти баре чувствуют свою безнаказанность! Они перешли всякие границы: могут нести любую чушь, делать, что левая нога захочет, и ничего им за это не будет! Ну что вот сказать, все чаще вспоминаешь Сталина», — возмущаются люди.

Кто-то считает, что за подобные высказывания чиновники должны лишаться своих должностей: «Вообще-то, только за такие заявления он должен вылететь из кресла со скоростью звука», «Этот губернатор должен быть как минимум отправлен в отставку. Фашистские методы в нашей стране — позор власти!», «Губернатора Забайкальского края — в отставку и к суду за призывы к насильственной вакцинации и применению армии против гражданского населения!», «Этот губернатор сломался, несите другого».

По мнению некоторых пользователей, следственный комитет должен дать оценку этому высказыванию: «Это заявление заслуживает внимания следкома», «Сначала снять с должности и организовать расследование», «Не боятся пока говорить такое. Верю, что пройдет немного времени — и все ему подобные будут привлечены к суду», «Забавно, что какой-то местный гражданский губернатор заявляет претензию на распоряжение общероссийскими вооружёнными силами. Интересно, как отреагирует на это Генпрокуратура, СКР и ФСБ?», «Он публичное лицо, да еще и облеченное властью. Так что ему необходимо как минимум «фильтровать высказывания», а не нести в массы свои потаённые мыслишки. А то уже ничего не стесняются. А на деле против него необходимо писать жалобы в прокуратуру и СК», «Куда смотрят правоохранительные органы? Почему чиновники говорят, что хотят? Гнать в шею и под суд», «Ну и где правовое государство, защищающее население от провоцирующих беспредел?»

«Надо же как о здоровье народа заботится…», «Это не безнаказанность, это как раз наоборот. Сильно боится, что получит по шапке за невыполнение плана, вот и истерика», — предполагают пользователи.

Вакцинация против COVID-19 в Забайкальском крае (с) Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Некоторые пользователи захотели оставить свои комментарии на странице губернатора Забайкалья в социальной сети, но он оставил возможность писать комментарии под своими постами только тем, на кого подписан.

«Оставил на некоторое время возможность писать комментарии только тем, на кого я подписан. Атака ботов. В карусели пример. Пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах. А ещё там страшные фото из читинского моностационара. Настоящие. Без прикрас. Я понимаю, как все сейчас хотят высказаться после сегодняшних новостей, но прошу сначала послушать моё выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия, поэтому я сегодня обратился, в первую очередь к правительству Забайкальского края, попросил заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев», — сообщил Осипов на своей странице.

«У него комментарии закрыты, боится, видимо, народного гнева!», «Оправдания у него, конечно, так себе», «Реакции людей в этих кварталах никто не боится? Реакция людей может быть любой, когда их загнали в гетто. Не пора таких губернаторов в отставку с проверкой на коррупцию?» — возмущаются пользователи.

ОМОН и полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые пользователи сообщили, что власть сначала должна реально, а не на бумаге взять на себя полную ответственность за возможные осложнения после вакцинации, а потом уже понуждать людей прививаться: «Он ответит за свои слова, если у людей побочки начнутся от вакцины? Пусть берет тогда на себя ответственность за вакцину и её последствия», «А ответственность за жизнь человека вы возьмёте? Почему перед вакцинацией не обследуют на болячки? Почему в анкете люди ставят подпись, что несут ответственность за себя и т. д. При этом их принуждают. Вы сами только что это озвучили! Как это может расцениваться нормальным, адекватным человеком?»

Люди сообщают, что подобные высказывания имеют обратный эффект: «Мне кажется, что после таких заявлений даже те, у кого были мысли о вакцинации, теперь от нее откажутся. Уж слишком рьяно взялись оберегать наше здоровье. Как в фашистской Германии у узников концлагерей».