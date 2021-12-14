Москва, , 13:45 — REGNUM На данный момент Россия из-за разночтений в стандартах еще не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) часть информации, которая необходима для сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 14 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Там продолжается работа (по прохождению процедуры одобрения ВОЗ препарата), там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля добавил, что российская сторона постепенно адаптируется к этим требованиям, каковые распространяются на всех.

«Мы надеемся на положительный результат этой работы», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что исследование эффективности российских вакцин от COVID-19 применительно к новому штамму «Омикрон» может занять до трех недель.