Рязань, 14 декабря 2021, 13:53 — REGNUM Проект индустриального парка «Рязанский» прошёл экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства Рязанской области.
Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга Денис Мантуров. Индустриальный парк занимает площадь почти 560 га, более трети из них уже занято потенциальными резидентами под размещение промышленных объектов. По оценкам властей, совокупный объём инвестиций резидентов парка составит около 50 млрд рублей, будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест.
В индустриальном парке разместились уже более 20 компаний.