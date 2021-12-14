Рязань, , 13:53 — REGNUM Проект индустриального парка «Рязанский» прошёл экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства Рязанской области.

Обустройство индустриального парка «Рязанский» Https://www.ryazangov.ru/

Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга Денис Мантуров. Индустриальный парк занимает площадь почти 560 га, более трети из них уже занято потенциальными резидентами под размещение промышленных объектов. По оценкам властей, совокупный объём инвестиций резидентов парка составит около 50 млрд рублей, будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

«Создание государственного индустриального парка «Рязанский» — самый масштабный и амбициозный в истории области инвестиционный проект, ключевой в деле привлечения инвестиций в регион. Прошу всех, кто участвует в проекте, продолжать совместно эту очень важную работу. Надеюсь, что её результаты уже в ближайшем будущем позитивно отразятся на развитии региона и соответственно на качестве жизни людей», — сказал губернатор Николай Любимов.

В индустриальном парке разместились уже более 20 компаний.