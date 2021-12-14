Псков, , 13:58 — REGNUM Власти Псковской области задумались над объявлением внеплановых выходных, которые могут ввести на фоне снижения заболеваемости COVID-19, чтобы медики смогли немного отдохнуть. Такое поручение губернатор Михаил Ведерников дал 14 декабря на совещание по текущей эпидемиологической обстановке в регионе.

Михаил Ведерников Pskov.ru

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В областной администрации отметили, что решение перевести школьников областной столицы на дистанционное обучение позитивно сказалось на эпидемиологической ситуации в Пскове. Если до введения дистанта на карантине находились более 160 классов, то в начале текущей недели их осталось порядка 80.

«В два раза снизилась нагрузка на детские поликлиники», — отметила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Вместе с тем, коечный фонд для борьбы с COVID-19 на Псковщине занят более чем на 70%. При этом снижается загрузка и реанимационного коечного фонда, так как уменьшается количество пациентов с тяжелым течением COVID-19. Общий уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Псковской области превысил 60% от планового показателя. В ближайшие дни в областном перинатальном центре начнет работу пункт вакцинации для беременных жительниц области.

«С учетом снижения уровня заболеваемости необходимо дать медикам передохнуть», — заметил Михаил Ведерников и поручил профильному комитету проработать вопрос по организации внеплановых выходных. Он также дал задание проработать вопросы по доставке материалов по ПЦР-тестированию из отдаленных районов, потому что обращения по длительному ожиданию ответа от граждан поступают систематически.

Отметим, на данный момент в Псковской области проведено 688 420 исследований на COVID-19, в том числе 1588 — за прошедший день. Выявлено 172 носителя SARS-CoV-2, что столько же, сколько сутками ранее. Всего с начала 2020 года в регионе заразились коронавирусом 68 711 человек. Выздоровели 59 952 местных жителей, из них 157 — за прошедший день. Умер от ковида 1161 пациент, за минувший понедельник новых летальных случаев в области зарегистрировано не было.

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