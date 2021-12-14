Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае будут обеспечены своим жильем в 2022 году свыше 500 лиц из категории детей-сирот. На эти цели будет направлено свыше 800 млн рублей. Денежные средства уже заложены в бюджет края на будущий год, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы субъекта РФ.

Квартиры (сс) Rowan Peter

Объем средств на обеспечение своими квартирами сирот увеличен по инициативе губернатора края Владимира Владимирова. В 2021 году на Ставрополье уже получили жилье более 200 граждан этой категории, еще столько же станут новоселами до конца года. Жилье детям-сиротам предоставят в городах Ставрополь и Кисловодск.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Ставрополье получили жилье 420 детей-сирот. На эти цели было выделено почти 600 млн рублей.

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