Калуга, , 14:00 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 200 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 декабря. Днём ранее, 13 декабря, в регионе было зарегистрировано 202 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 тыс. 015 человек, 58 тыс. 376 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 118 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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