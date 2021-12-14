Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Брэд Питт хочет возродить студию звукозаписи Miraval, на базе которой был записан культовый альбом «The Wall» группы Pink Floyd. Об этом 14 декабря сообщает портал The Wrap.

Цитата из х∕ф «Однажды в Голливуде». Реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания Брэд Питт в роли Клиффа Бута

Голливудский актёр реализует этот проект вместе с французским продюсером, звукорежиссёром и композитором Дэмиеном Куинтаром. Отмечается, что Miraval Studios, начавшая свою работу в 1977 году, не работала почти два десятилетия.

Инициатива по возрождению лейбла звукозаписи принадлежит самому актёру. Куинтар рассказал, что недавно Питт попросил его о встрече, продюсер отметил, что во время разговора «был поражен тем, насколько чутким и точным он (Питт — ИА REGNUM) был в своем анализе музыки».

Для справки: кроме Pink Floyd в студии Miraval записывали свои пластинки такие группы, как The Cranberries, Sting, AC/DC, The Cure и другие. Брэд Питт стал совладельцем поместья Chateau Miraval в 2008 году.