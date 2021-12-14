Брэд Питт вернёт к жизни студию, записавшую альбом Pink Floyd «The Wall»
Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Брэд Питт хочет возродить студию звукозаписи Miraval, на базе которой был записан культовый альбом «The Wall» группы Pink Floyd. Об этом 14 декабря сообщает портал The Wrap.
Голливудский актёр реализует этот проект вместе с французским продюсером, звукорежиссёром и композитором Дэмиеном Куинтаром. Отмечается, что Miraval Studios, начавшая свою работу в 1977 году, не работала почти два десятилетия.
Инициатива по возрождению лейбла звукозаписи принадлежит самому актёру. Куинтар рассказал, что недавно Питт попросил его о встрече, продюсер отметил, что во время разговора «был поражен тем, насколько чутким и точным он (Питт — ИА REGNUM) был в своем анализе музыки».
Для справки: кроме Pink Floyd в студии Miraval записывали свои пластинки такие группы, как The Cranberries, Sting, AC/DC, The Cure и другие. Брэд Питт стал совладельцем поместья Chateau Miraval в 2008 году.