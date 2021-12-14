Москва, , 13:40 — REGNUM В России на сегодняшний день зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщила 14 декабря заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

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«Помимо вакцин, на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — сказала она на общественном собрании членов Российской академии наук.

Семёнова также добавила, что зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, лекарство от алкоголизма дисульфирам оказалось эффективным в лечении COVID-19, показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы показало.

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