Пенза, , 14:13 — REGNUM В Пензенской области численность волков невелика, но в последние годы на территории Лопатинского района участились случаи встреч с данным хищником. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Волк

В ноябре на территории охотничьих угодий Лопатинского района были добыты шесть особей волка. Самый крупный хищник семейства псовых не только наносит серьезный ущерб животноводству и охотничьему хозяйству, но и является наиболее опасным распространителем бешенства. От волка преимущественно заражаются собаки. Укус бешеного волка по последствиям приблизительно в 15 раз опаснее укуса бешеной собаки.

ИА REGNUM напоминает, 6 января 2021 года в Лунинском районе Пензенской области добыли пять волков — три самки и два самца.

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