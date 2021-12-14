Москва, 14 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Экономика России адаптировалась к пандемии, ограничительных мер стало меньше, а некоторые профессии показали существенный рост оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные Минтруда РФ о том, что уровень безработицы в России снизился до минимального за последние несколько лет показателя — 4,3%.

Безработица

«Экономика понемногу адаптировалась к пандемии, стало меньше ограничительных мер, появились новые места трудоустройства, а некоторые профессии показали существенный рост оплаты труда. Причем это касается как малоквалифицированного труда (курьеры, строители), так и занятости в IT-сфере и логистике, — сказал Цыганов. — Спрос на рабочие руки в этих отраслях велик, и желающие найти работу и готовые переквалифицироваться находят свое место. Это хорошо объясняет преодоление тенденций по росту безработицы в начале пандемии. Более того, есть неудовлетворенный спрос на кадры в социальной сфере, мало подкрепленный предложением достойной зарплаты».

При этом экономист обратил внимание на то, что осталась значительная часть скрытой безработицы, когда люди оставались на рабочих местах с незначительной оплатой труда либо не регистрировались в службе занятости, опасаясь сложностей с получением статуса безработного и понимая, какое незначительное пособие они в итоге получат.

«Есть также потерявшие существенную часть дохода работники и собственники малого бизнеса, самозанятые и представители гаражной экономики. И эти люди могут существенно изменить формальную картину на рынке труда», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, численность занятых граждан в России составляет 72,3 млн человек.