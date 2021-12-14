Чита, , 13:34 — REGNUM Список пострадавших от наводнения, случившегося летом 2021 гола расширили в Забайкальском крае. Как сообщает 14 декабря пресс-служба правительства региона, в него включили еще 87 человек, в ближайшее время они получат выплаты.

Наводнение в Забайкалье Цитата с сайта «Чита.Ру»

«Дополнительные списки пострадавших появились в Шилкинском, Оловяннинском, Газимуро-Заводском, Шелопугинском районах. Всего после завершения выплат пострадавшими признаны еще 87 человек.

Также корректировка списка пострадавших ведется по Чернышевскому району, где предварительно 19 жителей претендуют на выплату по 50 тысяч рублей, 67 человек — по 100 тысяч рублей компенсации. Для выплат компенсаций дополнительно необходимо 8,8 миллиона рублей. Финансирование ожидается 15 декабря, все выплаты произведем полностью», — пояснила заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова.

Всего по Забайкальскому краю общая потребность в предоставлении выплат составила 468,4 миллиона рублей. По поручению губернатора Забайкальского края в дополнительный список пострадавших включены 13 жителей поселка Калангуй Оловяннинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья пообещали до 20 декабря осуществить все выплаты на восстановление жилья, пострадавшего от паводка летом 2021 года.

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