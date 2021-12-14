Кызыл, , 13:35 — REGNUM Роспотребнадзор начал эпидрасследование после массового отравления детей в Тувинском кадетском корпусе. Об этом сообщила руководитель тувинского управления ведомства Людмила Салчак.

Школьная столовая Пресс-служба администрации Оренбурга

По её словам, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Поэтому предварительной причиной массового заболевания детей Роспотребнадзор называет некачественное питание.

Отмечается, что комиссия изъяла суточные пробы готовой пищи, пробы мяса куриц, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке учреждения, и направила на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Помещение столовой и пищеблока опечатано.

Напомним, что на территории образовательного учреждения введен семидневный карантин.

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