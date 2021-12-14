Гавана, 14 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас и министр интеграции и макроэкономики Совета Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев подписали 13 декабря в Гаване план действий по взаимному сотрудничеству. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.

Евразийская экономическая комиссия

Соглашение предусматривает совместную деятельность в экономике, банковских вопросах, техническом регулировании, здравоохранении, фармацевтике, биотехнологиях, туризме и агробизнесе. План рассчитан на период с 2021 по 2025 годы.

Кабрирас заявил, что Куба готова работать вместе и внести вклад в укрепление Евразийской экономической комиссии: «ЕЭК стал важным игроком на экономической арене, и совпадение наших программ взаимного развития позволит расширить области сотрудничества в среднесрочной и долгосрочной перспективах».