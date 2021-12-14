Баку, 14 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Баку 14 декабря завершился бизнес-форум с участием министра экономики Грузии Натии Турнава, министра торговли Турции Мехмета Муша и главы минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

По данным журналистов, на форуме были подписаны пять международных документов. Руководство Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций и Торгово-промышленной палаты Азербайджана подписали соглашения с представителями Торгово-промышленных палат Грузии и Турции.

Также на форуме были подписаны меморандумы между представителями бизнеса от всех трёх стран-участниц.

Напомним, бизнес-форум в Баку стартовал 13 декабря. Участники обсуждали расширение торговых и экономических связей в регионе.