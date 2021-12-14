Москва, , 13:31 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов выступит на многодневке «Тур де Ски». Об этом 14 декабря сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Александр Большунов (сс)Granada

«Выступление на всех этапах «Тура» будет зависеть от его физического состояния, но, конечно, он будет настраивать себя на победу в этой гонке», — цитирует Бородавко ТАСС.

Он отметил, что для Большунова самое важное — пройти все этапы подготовки и вывести себя на пик формы к Олимпийским играм, которые являются главным стартом сезона.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января. Ранее Большунов ранее дважды выигрывал многодневку.

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