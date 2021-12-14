Липецк, , 13:31 — REGNUM В Липецкой области прошел региональный фестиваль «IT-Фест-2021», собравший три тысячи участников, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Больше недели в регионе проходили различные матер-классы сферы информационных технологий, направленные на знакомство жителей Липецкой области с актуальными информационными технологиями.

В Липецкой области подвели итоги «IT-Феста» Липецкаяобласть.рф

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, — отмечает Игорь Артамонов. — Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы».

Фестиваль завершился 12 декабря. 13 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров. В большом зале администрации Липецкой области чествовали лучших из лучших. Среди них — финалисты регионального конкурса разработок электронного образовательного контента «Цифровая перемена» в номинациях «Интерактивные презентации», «Цифровой образовательный контент» и «Медиа-контент». В конкурсе, учреждённом управлением образования и науки Липецкой области и управлением цифрового развития Липецкой области, участвовали педагоги и студенты старших курсов вузов региона. В Центр цифрового образования детей «IT-куб» центра дополнительного образования Липецкой области поступило более 50 заявок. Только девять участников получили признание компетентного жюри.

Наград также удостоились победители и призёры олимпиады «CTF-Липецк» по информационной безопасности, олимпиады по информатике для школьников и студентов и конкурса выпускных проектов в области IT-технологий среди бакалавров и магистров Липецкого государственного технического университета. Организаторы и партнёры фестиваля информационных технологий отмечены благодарственными письмами администрации Липецкой области. Фестиваль «IT-Фест» состоялся в Липецкой области во второй раз. Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Кадры для цифровой экономики».