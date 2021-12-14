Москва, 14 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В нынешнем году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить в России 65 террористических актов. Об этом 14 декабря сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба

Нет терроризму!

«Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Также уточняется, что во время контртеррористических операций и других специальных мероприятий в 2021 году было нейтрализовано 23 бандита, включая четырех главарей, а также были задержаны 312 боевиков и 821 пособник боевиков.

Кроме этого, отмечается, что, помимо этого, была пресечена деятельность 211 преступных групп, ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия и пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).