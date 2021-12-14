Москва, , 13:30 — REGNUM У российского сельского хозяйства сохраняется зависимость от иностранной рабочей силы. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Сельское хозяйство

«У нас всё-таки есть пока зависимость от иностранной рабочей силы, причём я бы здесь отметил, что мы привлекаем всё-таки в первую очередь иностранную неквалифицированную рабочую силу — у нас есть достаточно тяжёлые работы в поле, которые осуществляются силами в том числе приезжих из Средней Азии. Но при этом мы, конечно же, работаем над тем, чтобы наши люди, наши граждане имели возможность работать на селе», — заявил Патрушев.

«У нас есть 54 наших аграрных вуза, они готовят специалистов, при этом эти специалисты достаточно востребованы — порядка 80% выпускников устраиваются в сельхозорганизации, и при этом то образование, которое они получают, позволяют им соответствовать тем высоким стандартам, которое сейчас предъявляют сотрудникам агропромышленного комплекса», — указал он.