Барселона, Испания, 14 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Высокий суд Барселоны приговорил к 20 годам лишения свободы каждого из трех мужчин, которые в мае 2018 года поочерёдно изнасиловали молодую женщину в открытом поле у ночного клуба в муниципалитете Молинс-де-Рей (провинция Барселона), где они с ней познакомились. Об этом пишет агентство EFE.

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Согласно приговору, один из мужчин признан организатором изнасилования, а двое других — его соучастниками.

Суд также обязал мужчин возместить жертве 45 360 евро за моральный ущерб и травмы, которые они причинили ей в ходе изнасилования.