Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году зафиксирован рост цен на мандарины. Об этом в эфире радио «ФМ-на Дону» сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка региона Татьяна Савицкая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мандарины из Марокко

По её словам, рост стоимости мандаринов составил 18%. В ноябре средняя цена за один килограмм в России составляла 164 рубля.

«В Ростовской области средняя цена сформировалась в диапазоне от 70 до 130 рублей. При этом минимальная цена зафиксирована в пределах 57−60 рублей за килограмм, максимальная — 160−200 рублей», — сказала Савицкая.

Мандарины в Ростовскую область везут из Марокко, Египта, ЮАР, Абхазии, Турции, Пакистана.