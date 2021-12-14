Эль-Камышлы, Сирия, 14 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Подразделение сирийской армии заблокировало движение колонны американских войск на севере Сирии. Как сообщает информационное агентство SANA, инцидент произошёл во вторник 14 декабря в районе посёлка Тель-аль-Дахаб южнее города Камышлы.

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«Блокпост Сирийской арабской армии перехватил колонну из пяти бронетранспортеров, принадлежащих американским оккупационным силам, двигавшихся в сопровождении автомобилей, принадлежащих курдскому ополчению «Касд» — цитирует SANA очевидца событий.

Армейская колонна была остановлена сирийскими военными, которые потребовали от американцев изменить маршрут.

Как сообщалось ранее, в субботу, 11 декабря, жители сирийской деревни Аль-Матиния остановили колонну американского контингента в Сирии. Местные жители забросали технику камнями, разбив окна одной из бронемашин.