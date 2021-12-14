Джакарта, 14 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила стремление к расширению экономического сотрудничества на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Kompas.

U.S. State Department Тони Блинкен

По словам главы МИД Индонезии, стороны твердо привержены расширению сотрудничества в области торговли и инвестиций.

«Мы твердо привержены дальнейшему расширению торгового и инвестиционного сотрудничества. Показатели торговли достигли $29,6 млрд», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, с точки зрения инвестиций, Ретно Марсуди отметила, что в 2020 году инвестиции США в Индонезию достигли $749,7 млн.

В 2021 году, с середины января по сентябрь, общий объем инвестиций США в Индонезию достиг $1,3 млрд.

Индонезия и США подписали три меморандума о взаимопонимании в морском секторе, образовании и программе корпуса мира.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса намерены безвозмездно пожертвовать другим странам Соединённые Штаты.