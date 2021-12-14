Москва, , 13:39 — REGNUM Актёр Антон Богданов представит новый фильм под названием «Чемпион мира» на BUBBLE Comics Con. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля 14 декабря.

Постер фильма «Чемпион мира» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

В центре сюжета окажется шахматный матч 1978 года между гроссмейстерами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. В фильме сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Диана Пожарская, Владимир Вдовиченков, Антон Богданов, Фёдор и Виктор Добронравовы, Виктор Сухоруков и другие. Киноленту «Чемпион мира» презентуют на BUBBLE Comics Con 19 декабря 2021 года.

Добавим, что над картиной работали создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх». Кинолента выйдет в прокат 30 декабря 2021 года.

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