Чита, , 13:29 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 483 576 (всего +2414 человек за сутки). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 547 537 человек (+357 за сутки). Повторно привились 95 640 жителей региона (+426 за сутки).

Напомним, губернатор Забайкальского краяАлександр Осипов, распорядившийся было любыми мерами повысить темпы вакцинации от коронавируса в регионе («по спискам», «оцепляя кварталы»), получил шквал неодобрительных откликов в Instagram и закрыл комментарии.

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