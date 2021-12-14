Кострома, 14 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» намерена создать альтернативу Общественной палате Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель местного отделения партии Дмитрий Федин.

Adm44.ru Общественная палата

«Нами было принято решение создать альтернативу Общественной палате — общественный совет. Причина проста — Общественная палата региона дискредитировала себя, она далека от реальной жизни и людей. Её решения расходятся с реальным общественным мнением», — высказал своё мнение Федин.

Провести первое заседание структуры планируется в начале 2022 года. По информации Федина, войти в совет намерены около 60 человек — «простых костромичей», а также несколько лидеров общественного мнения от малого и среднего бизнеса, образования и экологии. Их имена пока не раскрываются. Совет не будет выделен в отдельное юридическое лицо, проводить собрания его члены намереваются в офисе партии.

«Мы не хотим особо связывать совет с партийной символикой. Просто у людей есть потребность высказываться и быть услышанными. Так что мы будем обсуждать наиболее важные для области вопросы, собирать мнения, и дальше идти на диалог с властью».

В случае, если в общественном совете «Новых людей» наберётся необходимое количество участников, его разделят на комитеты, отвечающие за медицину, туризм, благоустройство, ЖКХ и транспорт.

Отметим, что полномочия Общественной палаты Костромской области VI созываистекают весной 2022 года. Формирование нового состава находится в завершающей стадии — 14 членов палаты в ближайшее время должна утвердить дума региона, ещё столько же — администрация области. Остальных 14 участников, а также председателя ОП, его заместителей утвержденные члены выберут в апреле будущего года. Срок полномочий нового созыва составит три года.