В Костроме хотят создать альтернативу Общественной палате
Кострома, 14 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» намерена создать альтернативу Общественной палате Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель местного отделения партии Дмитрий Федин.
Провести первое заседание структуры планируется в начале 2022 года. По информации Федина, войти в совет намерены около 60 человек — «простых костромичей», а также несколько лидеров общественного мнения от малого и среднего бизнеса, образования и экологии. Их имена пока не раскрываются. Совет не будет выделен в отдельное юридическое лицо, проводить собрания его члены намереваются в офисе партии.
В случае, если в общественном совете «Новых людей» наберётся необходимое количество участников, его разделят на комитеты, отвечающие за медицину, туризм, благоустройство, ЖКХ и транспорт.
Отметим, что полномочия Общественной палаты Костромской области VI созываистекают весной 2022 года. Формирование нового состава находится в завершающей стадии — 14 членов палаты в ближайшее время должна утвердить дума региона, ещё столько же — администрация области. Остальных 14 участников, а также председателя ОП, его заместителей утвержденные члены выберут в апреле будущего года. Срок полномочий нового созыва составит три года.